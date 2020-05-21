Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума приняла поправки, регулирующие договорные отношения в сфере аренды на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Так, согласно одной из поправок, право арендатора в одностороннем порядке расторгать договор аренды является не безусловным, а оно должно быть связано с тем, что арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано. Определены сроки, в течение которых это производится — 14 дней, и в данном случае право одностороннего расторжения договора аренды возникает в том случае, если арендатору отказали.

Также был уточнен перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под действие закона.

«Указанное право распространяется только на здания, сооружения, нежилые помещения и не является таким широким, как оно было в том законопроекте, который был принят в первом чтении. В данном случае очень многие и депутаты, и специалисты, эксперты обращали внимание на то, что под этот закон попадают и лизинговые платежи, например, по самолетам, пароходам, нефтяным вышкам. Здесь точно очерчивается, о каком имуществе идет речь», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Кроме того, устанавливается, что обеспечительный платеж не возвращается, при этом арендатор не будет платить средства за этот период времени.

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