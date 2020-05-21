Москва, , 12:57 — REGNUM Новый купеобразный кроссовер FY 11 от китайской компании Geely в 2020 году появится на авторынке России. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей компании.

Пока нет данных о том, будет ли новинка в России называться также, как и в Китае. Geely FY11 базируется на модульном шасси CMA, которое было создано совместно с Volvo. В длину кроссовер достигает 4605 мм. Размер колёсной базы составляет 2700 мм.

На китайском авторынке Geely FY11 предлагается в нескольких вариантах. Базовая версия идет с турбированным движком на 1,5 л мощностью 177 л. с. со 48-вольтовым стартер-генератором. Агрегатируется мотор с семиступенчатой преселективной трансмиссией.

Кроме того, есть гибридные варианты PHEV, мощность которых составляет 180 л. с. Такие модели на одном заряде могут проехать 56−80 км.

Более мощные комплектации Geely FY11 оснащаются турбомотором на 2 л. Их производительность равна 238 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Мотор идет в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. При этом привод на выбор может быть передним или полным.

Ранее стало известно, что Geely Boyue Pro в Китае обогнал по популярности Toyota RAV4.

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