Москва, , 12:49 — REGNUM Для заявки на кредитные каникулы граждане России теперь получили возможность отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счёта в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги». Об этом 21 мая говорится в пресс-релизе Банка России.

Справкапо форме 2-НДФЛ и выписка со счёта в Пенсионном фонде России необходимы для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ.

«Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Кроме того, прорабатывается возможность оформления заявки на предоставление кредитных каникул непосредственно на портале «Госуслуги» — с формированием через сервис полного пакета необходимых документов.