Кемерово, , 12:47 — REGNUM На Кемеровской фармацевтической фабрике увеличилось производство дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и рук — в четыре раза. Решение принято из-за повышенного спроса в условиях профилактики коронавируса, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кузбасса.

Ранее фабрика выпускала, в среднем, 120−150 тонн антисептиков в месяц, но уже в марте производство выросло до 427 тонн, а в апреле — до 660 тонн.

Часть антисептиков отправляется в другие регионы страны: в Москву, Томскую область, Омск, Новосибирск, Алтай и Алтайский край, Хакасию, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Читу.