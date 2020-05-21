Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Оплату банковских кредитов для граждан Грузии коммерческие банки отложат еще на 3 месяца. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства 21 мая.

По его словам, такая договоренность была достигнута на его встрече с представителями банковского сектора, которая состоялась 20 мая.

«Как вам известно, в период кризиса мы вместе с банковским сектором и Национальным банком приняли решение, и банковский сектор отложил физическим лицам оплату процентов по кредитам на 3 месяца. Эти три месяца уже прошли, и мы провели вчера еще одну встречу и приняли решение. Оно предусматривает следующее: во-первых, все граждане, которые потеряли работу и которым государство оказывает помощь в рамках антикризисного плана, на следующие 3 месяца автоматически будут освобождены от обслуживания займов. На три месяца им будет отсрочено выполнение обязательств», — сообщил Гахария.

Тем гражданам, доходы которых сократились, в случае, если они лично обратятся в банк, также будет предоставлена 3-месячная отсрочка по уплате кредитных процентов без капитализации процентов, добавил премьер.

«Как известно, по антикризисному плану правительства каждый гражданин, который потерял работу, получит от государства компенсацию в размере 1200 лари. Но для этого важно не только сотрудничество между правительством и гражданами, но и между правительством и конкретными бизнес-операторами. Поэтому я призываю тех бизнес-операторов, которым, к сожалению, пришлось уволить сотрудников, эффективнее и результативнее сотрудничать со службой доходов, министерством финансов, чтобы точнее зафиксировать количество таких граждан и чтобы они не остались без компенсации», — заявил Гахария.

Решение об отсрочке уплаты банковских кредитов правительство приняло с введением режима чрезвычайного положения, срок действия которого истекает 22 мая.