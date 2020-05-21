Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает бизнес-операторов, компании, которые из-за пандемии коронавируса были вынуждены остановиться и уволить сотрудников, активнее сотрудничать со службой доходов министерства финансов и предоставить ей данные своих оставшихся без работы сотрудников. Об этом премьер заявил на заседании правительства 21 мая.

«Как известно, по антикризисному плану правительства каждый гражданин, который потерял работу, получит от государства компенсацию в размере 1200 лари. Но для этого важно не только сотрудничество между правительством и гражданами, но и между правительством и конкретными бизнес-операторами. Поэтому я призываю тех бизнес-операторов, которым, к сожалению, пришлось уволить сотрудников, эффективнее и результативнее сотрудничать со службой доходов, министерством финансов, чтобы точнее зафиксировать количество таких граждан и чтобы они не остались без компенсации», — заявил Гахария.

Он поручил службе доходов как можно быстрее собрать и обработать данные, чтобы своевременно выдать гражданам компенсации.

«Эта помощь имеет цену тогда, когда мы выдаем ее своевременно», — подчеркнул Гахария.

Как сообщалось ранее, процесс регистрации граждан на специальном сайте минздрава для получения причитающихся в рамках антикризисного плана компенсаций начался 15 мая. Компенсации полагаются двум категориям оставшихся без доходов граждан. Это трудоустроенные по найму, данные о которых их работодатели должны предоставить минздраву и минфину.

Такие граждане получат 1200 лари — по 200 лари в течение 6 месяцев. Вторая категория — самозанятые, которые самостоятельно должны зарегистрироваться на сайте минздрава, и они получат единовременную компенсацию в размере 300 лари. Процесс регистрации проходит с большими трудностями, занимает много времени и не всегда заканчивается успешно, так что часть самозанятых после нескольких неудачных попыток отказалась продолжать регистрацию.