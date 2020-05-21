Москва, , 11:33 — REGNUM Налоговые поступления в бюджет Москвы за первые четыре месяца 2020 года снизились на 5,3%, сообщили ИА REGNUM 21 мая в департаменте финансов столицы.

«Налоговые поступления бюджета в январе — апреле 2020 года составили 778,8 млрд рублей. Снижение налоговых доходов за четыре месяца 2020 года составило 5,3%, или 43,2 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года», — рассказали в департаменте.

Отдельной информации по результатам апреля 2020 года, когда экономика столкнулась с трудностями, нет.

Отмечается, что 84,4% поступлений налогов приходится на НДФЛ и налог на прибыль.

Расходы бюджета Москвы за этот период составили 912,5 млрд рублей.