Тольятти, Самарская область, , 11:32 — REGNUM АвтоВАЗ пока не планирует разрабатывать компоненты для электрифицированных моделей авто. Об этом сообщил директор программы Lada B/C Алексей Лихачев на онлайн-конференции Тольяттинского госунивер­ситета.

По словам Лихачева, пока не созданы достаточно эффективные платформы для электрокаров с точки зрения рентабельности. Покупательский спрос на такие автомобили также еще достаточно низкий. Кроме того, есть ряд других причин не заниматься пока созданием электрифицированных моделей.

В компании не планируют самостоятельно разрабатывать компоненты для электромобилей. Там рассчитывают на то, чтобы заимствовать их у альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Но поскольку спрос на электрокары на авторынке РФ небольшой, то и создание таких моделей пока под вопросом. Хотя в АвтоВАЗе намекнули, что они найдут что предложить в этом направлении, когда придет время.

Тоже самое касается и разработки беспилотников. АвтоВАЗ также планирует позаимствовать технологии их создания у альянса. Однако для создания подобных транспортных средств необходимые условия пока также не созданы.

Ранее стало известно, что в начале мая на 1% подорожали машины АвтоВАЗа.

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