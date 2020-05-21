Москва, , 11:08 — REGNUM Число сделок на первичном рынке недвижимости в Москве в апреле 2020 года снизилось на 49% к прошлогоднему показателю. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

В апреле в столице зарегистрировали 3845 договоров долевого участия (ДДУ) на рынке жилой недвижимости. Это на 44% меньше марта 2020 года, когда заключили 6833 подобных сделки, и на 49% — к апрелю 2019 года. Тогда заключили 7477 договоров.

В нежилом фонде динамика схожая — оформлено 1248 договоров. Это на 56% ниже марта и на 47% прошлогоднего апреля.

«Конечно, на объем сделок не мог не повлиять введенный на территории страны и, в частности, в Москве режим самоизоляции граждан», — прокомментировал ситуацию руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение числа сделок произошло также на вторичном рынке Москвы и в ипотечном кредитовании.