Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Жителям Грузии, которые потеряли работу во время карантинных мер по профилактике эпидемии коронавируса, банки отсрочат платежи по кредитам. Об этом 21 мая во время заседания правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Общественное телевидение.

Накануне глава грузинского правительства встречался с представителями банков. Там приняли решение помочь гражданам, попавшим в сложное положение.

«Все граждане, у которых сократился доходы, имеют банковские кредиты и добровольно обращаются в банк, и их выплаты по кредитным процентам будут отсрочены на три месяца и это произойдет без капитализации процента», — сказал Гахария.

Напомним, для преодоления последствий экономического кризиса, наступившего в Грузии в связи с распространением коронавируса, грузинское правительство приняло антикризисный план. Программа, в том числе, предполагает социальную помощь гражданам страны, оставшимся без заработка. В течение трех месяцев планируется выплачивать пособие потерявшим работу. Также будет сделана разовая выплата самозанятым.

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