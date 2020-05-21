Красноярск, , 10:25 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил включить СМИ в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики в ситуации распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в краевом правительстве.

С соответствующей просьбой Усс обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Краевые власти подчёркивают, что объём работы СМИ в связи с пандемией коронавируса существенно увеличился, в то же время из-за непростой экономической ситуации объёмы рекламного рынка упали, а с ними и доходы СМИ. Это может привести к прекращению работы некоторых редакций.

В региональном правительстве уточнили, что в Красноярском крае СМИ, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, могут рассчитывать на региональные меры поддержки по снижению налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с 25 мая открываются парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны.

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