Рига, , 10:22 — REGNUM Из пакета немецко-французской инициативы объёмом в 500 млрд евро для Латвии может быть доступен миллиард. Об этом, как пишет портал LSM, заявил министр финансов Латвии Янис Рейрс журналистам.

«Европейская комиссия разъяснит видение этой инициативы 27 мая, и это не будет германо-французский фонд, это будет фонд ЕС», — сказал Рейрс.

По его словам, в данный момент предложение Германии и Франции обсуждается на уровне стран-участниц ЕС. Условия остальных программ ЕС по поддержки экономик стран союза из-за пандемии Рейрс не считает выгодными.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.