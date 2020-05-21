Москва, , 10:21 — REGNUM После некоторой заминки цены на нефть вернулись к росту и превысили 20 мая отметку $36 накануне. Сегодня, 21 мая, на утренних торгах нефть марки Brent передвинула более чем двухмесячные максимумы до $36,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Таким образом, теперь баррель нацелен на уровень $37, пробой которого теоретически откроет путь к круглой отметке $40 за баррель. На мировых площадках наблюдались некоторые признаки угасания интереса к риску, что сказалось и на рынке нефти.

Впрочем, вскоре настроения стабилизировались и сегодня выглядят, скорее, нейтральными. Brent тем временем получила поддержку со стороны статистики из США, где официальный отчет минэнерго не разочаровал, отразив сокращение запасов сырой нефти в стране почти на 5 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики ожидали роста на 2,1 млн баррелей.

Таким образом, отчет подтвердил, что спрос в Штатах восстанавливается, что дает игрокам надежду на возвращение рынка в состояние равновесия быстрее, чем ожидалось.

Тот факт, что недавний откат нефтяных цен не получил развития, является благоприятным сигналом, который говорит о неготовности игроков переходить к более агрессивной фиксации прибыли.

В краткосрочной перспективе при сохранении позитивных настроений в рядах инвесторов Brent может совершить набег на уровень $37.

При таком сценарии в поле зрения попадет уровень $40, но о его уверенном прорыве говорить пока рано — для этого рынку потребуется дополнительный катализатор», — полагает эксперт.

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