Москва, , 10:10 — REGNUM В России с начала года объём наличных средств у населения увеличился на 362 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольший прирост отмечался в марте, когда в РФ был введён режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда отток сбережений со счетов вкладчиков увеличился более чем в два раза. Об этом 20 мая сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

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В ЦБ РФ такую тенденцию объяснили увеличением потребительских расходов (+2,6%), финансировавшихся в основном за счёт сбережений.

«Это было связано с необходимостью финансировать повышенный спрос из-за распространения коронавируса», — уточнили в пресс-службе регулятора.

По данным мониторинга маркетинговой компании Nielsen, пик спроса пришёлся на период с 16 по 22 марта, когда граждане России установили рекорд потребления повседневных товаров. Так, динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8% против аналогичного периода 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на наличные резко повысился с середины марта, а в последние недели он достиг рекордных цифр. По данным Центробанка, 14 мая объём вырос на 52,3 млрд рублей, на следующий день — на 40 млрд рублей. В общей сложности в мае в оборот выпущены 217,8 млрд рублей, а с начала марта — 1,43 триллиона, что является абсолютным рекордом.

Как пояснил экономист Сергей Хестанов, отток наличности из российских банков связан с традиционной реакцией населения на кризис. Так, по его словам, при всех ограничениях люди стремятся запасти наличность.