Ташкент, , 09:48 — REGNUM Промышленные предприятия в Узбекистане по итогам января-апреля 2020 года произвели продукцию на сумму 104,2 трлн сумов ($10,3 млрд), что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в госкомстате республики.

На предприятия обрабатывающей промышленности приходится 78,4% от общего объема производства. Спад производства на предприятиях горнодобывающей промышленности сократился на 18,3%, до 12,7 трлн сумов ($1,26 млрд).

Производство электроэнергии, подачи газа и пара выросло на 5,5%, до 9,1 трлн сумов ($899 млн). Добыча угля выросла на 19,1%, щебня — на 17,6%, нефти — на 0,6%, природного газа — сократилась на 15,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Узбекистана на 1,5% по итогам 2020 года.

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