Москва, , 09:44 — REGNUM В апреле 2020 года самой продаваемой моделью грузовика заграничного бренда стал автомобиль Mercedes-Benz Actros. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего российские дилеры продали 148 таких автомобилей. Это на 60,7% меньше прошлогоднего результата.

На втором месте рейтинга самых продаваемых в РФ грузовиков-иномарок разместилась модель Volvo FH. В апреле текущего года её приобрели 129 человек (-55%). Тройку лидеров среди иномарок замыкает модель Scania R с результатом 107 машин — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.

Четвертое и пятое места в данном списке соответственно заняли грузовики Isuzu NQR (83 ед.; — 26,5%) и Hyundai Mighty (76 ед.; — 52%).

Напомним, в марте текущего года продажи грузовых машин иностранных марок на автомобильном рынке России составили 2254 единицы, что на 16,7% меньше, чем в марте прошлого года.

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