Оренбург, , 09:10 — REGNUM Предприятия агропромышленного комплекса Оренбургской области с начала 2020 года, по состоянию на 12 мая, отправили на экспорт продукции на 39,5 млн долларов США, что составило почти 33% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

За четыре с половиной месяца 2020 года оренбургские сельхозтоваропроизводители экспортировали продукции на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего в 2020 году планируется отправить на экспорт продукции АПК на 120,2 млн долларов США.

В структуре экспортных товаров значительная доля приходится на продукцию масложировой отрасли (подсолнечное масло, жмыхи) — около 48%; на корма для животных, семена, материалы растительного происхождения — около 32%; на злаки (пшеница, ячмень, рожь) — более 12%.

Планируется, что к 2024 году регион нарастит объемы экспорта до 187,56 млн долларов США.