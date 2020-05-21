Чебоксары, , 09:07 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ОАО «Чувашский бройлер» сформирован и выставлен на продажу первый лот. Продаётся весь имущественный комплекс, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

В одном из подворий Чувашии Cap.ru

Торги проводятся в форме открытого аукциона. В качестве лота № 1 выставлено «Предприятие ОАО «Чувашский бройлер» (классификация имущества — «предприятия, как имущественный комплекс). Начальная цена определена в размере 538 085 564 рублей, шаг аукциона — 5%, задаток составляет 20% (107 617 112,8 рублей).

В перечне движимого имущества, которое включено в состав лота, указано 535 на общую сумму 267 217 280 рублей. Также в структуре лота — 17 земельных участков (на общую сумму 9 010 400 рублей), право аренды на 23 земельных участка (на сумму 25 308 864 рублей), дебиторская задолженность номинальной ценой в 8 790 834,04 рублей и большой список недвижимого имущества, в числе которого — административные здания, вспомогательные корпуса, котельные, скважины, птичники, торговый дом, склады, инженерная инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежат республике. Предприятие находится в Чебоксарском районе.

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