Москва, , 08:35 — REGNUM По итогам апреля 2020 года дилеры Renault в России продали 3135 новых авто, что на 75% меньше по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, в России Renault заняла третье место по продажам машин среди всех производителей.

Всего же за четыре месяца 2020 года продажи машин Renault в РФ составили 35 191 машину, что на 16% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В апреле 2020 года среди моделей французской марки в России больше всего пользовался спросом кроссовер Duster. Его приобрели 975 покупателей — на 73% меньше, чем в прошлом году.

Второе и третье места рейтинга самых покупаемых в России моделей Renault соответственно заняли седан Logan (760 ед.; — 76%) и хэтчбек Sandero (578 ед.; — 82%).

Напомним, компания Renault 29 мая 2020 года обнародует антикризисный план, который будет включать в себя закрытие четырёх заводов Renault во Франции: в коммуне Шуази-ле-Руа, в городе Дьепп, в регионе Бретань и во Флинсе.

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