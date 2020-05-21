Амстердам, , 08:33 — REGNUM В течении мая наблюдалось дальнейшее снижение потребительской уверенности в Нидерландах. Об этом сообщает Центральное статистическое бюро.

Потребители пессимистически оценивают экономические прогнозы на ближайший год. Поэтому они предпочитают откладывать большие покупки. Большинство потребителей, как и в апреле, настроено неуверенно или даже негативно в отношении своей финансовой позиции в ближайшем будущем.

В мае индекс потребительской уверенности опустился до отметки минус 31. В апреле он составлял минус 22. Самый низкий показатель был установлен в 2013 г. и составил минус 41.