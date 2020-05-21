21 мая 2020 | Время чтения 9 мин

Компания с 75-летней историей, которая построила более 4 тыс. мостов и путепроводов в России и странах СНГ, признана банкротом. На исполнении у неё до сих пор находятся несколько многомиллиардных дорожных контрактов.

Анастасия Степанова, , 06:51 — REGNUM Арбитраж Новосибирской области признал банкротом крупнейшего мостостроителя России — АО «Сибмост», которое за годы существования возвело более 4 тыс. мостов и путепроводов в России и странах СНГ. Незадолго до перехода к последней стадии процедуры несостоятельности суд отказался утверждать мировое соглашение, по которому кредиторам предлагали простить по 75% долга, а по остальной части дать рассрочку на более чем семь лет. Против данного исхода дела взбунтовалась часть кредиторов — меньшинство, чьё мнение пытались не брать в расчёт. ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для справки

АО «Сибмост» работает в сфере мостостроительства почти 75 лет. Свою историю оно ведёт от треста «Мостострой №2», созданного в Днепропетровске. Трест в послевоенные годы занимался восстановлением мостов, разрушенных в период Великой Отечественной войны. С 1953 года предприятие базируется в Новосибирске.

Из открытых источников известно, что компанией построено более 4,1 тыс. мостов и путепроводов. В частности, на её счету — четвёртый автомост через Енисей в Красноярске стоимостью 12 млрд рублей, третий автодорожный мост через Обь в Новосибирске стоимостью 14,8 млрд рублей, строительство транспортной развязки в Томске, реконструкция аэропорта Абакан (проект стоимостью — более 1,5 млрд рублей), мосты в Якутии, строительство дороги в Приморском крае, строительство моста через реку Катунь в Алтайском крае, мост через Старый Днепр в городе Запорожье, реконструкция аэропорта Горно-Алтайск, строительство самого широкого моста за Уралом — через реку Томь и другие объекты.

На сегодня у компании в стадии исполнения числятся несколько крупных проектов в Якутии, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Алтай. А также она реализует проект строительства и реконструкции части автомобильной дороги М-5 «Урал» — от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска (на участке в Башкирии). Последний был подписан в августе 2018 года на сумму 6 964 188 745,24 рубля. По нему работы должны быть выполнены до конца сентября 2021 года. Фактически по контракту оплачено 1 792 032 858,16 рубля, а работы выполнены только на 1 238 148 060,07 рубля. Неоднократно госзаказчик в лице управления Росавтодора привлекал исполнителя к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Также в стадии исполнения находится заключённый в октябре 2019 года контракт на 4,5 млрд рублей на строительство мостового перехода «через р. Марха на км 756+000 автомобильной дороги «Вилюй» от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия)». С его исполнением также не всё гладко. Госзаказчик уже выставил несколько претензий, отметив, что плановые работы, установленные на месяц, в полном объёме не выполняются. В адрес исполнителя были направлены требования о выплате штрафных неустоек.

В стадии исполнения и контракт с управлением жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Горно-Алтайска на 706 867 334 рубля — на строительство объекта «Инженерная защита г. Горно-Алтайск, р. Майма, Республика Алтай».

По открытым данным, компания «Сибмост» была исполнителем минимум по 260 госконтрактам на сумму свыше 113,484 млрд рублей, из которых порядка 20 заключены с ФКУ «Сибуправтодор» на сумму более 21,313 млрд рублей.

С сентября 2019 года компанию в качестве и. о. президента возглавляет Сергей Титов, который в 2013—2017 годы был министром транспорта Новосибирской области, а в 2012 году занимал руководящую должность в главном управлении дорожного хозяйства Московской области.

На конец декабря 2015 года 92,46% в компании принадлежало Альберту Кошкину, а 7,53% его сыну — Владиславу Кошкину, который был депутатом Закссобрания Новосибирской области. В арбитраже Новосибирской области на сегодня рассматривается дело о банкротстве Владислава Кошкина. Инициатором дела стал один из кредиторов. В октябре 2019 года в отношении должника была открыта процедура реализации имущества. На июль 2019 года кредиторы предъявили Кошкину требования на сумму 6 662 327 476,62 рубля. При этом на октябрь 2018 года имущество банкрота оценивалось в 35 557 297,51 рубля.

Альберт Кошкин, который выступал поручителем по займам «Сибмоста», также признан банкротом ещё в 2017 году.

О скандале

Строительство Бугринского моста или третьего моста через Обь в Новосибирске, который возводился на средства бюджета, обернулось громким скандалом. Стройка неожиданно для госзаказчика подорожала на 2,5 млрд рублей, что составляло на тот момент порядка 10% собственных доходов бюджета города, из которого подрядчик потребовал выплатить данную сумму как убытки. Первая инстанция иск в ноябре 2016 года удовлетворила и взыскала с муниципального учреждения и профильного департамента солидарно 2,5 млрд рублей.

«В обоснование своих требований истец указал, что в связи с увеличением сроков исполнения ОАО «Сибмост» как подрядчиком работ по муниципальному контракту №200 от 23.12.2009 г. , произошедшим по вине ответчиков (несвоевременная передача земельного участка), в результате инфляционных процессов ОАО «Сибмост» понесло убытки», — отмечалось в материалах дела.

Но уже в марте 2017 года вторая инстанция спор пересмотрела и в удовлетворении иска полностью отказала, указав, что «действуя разумно и осмотрительно при нарушении МКУ «УДС» обязанности по передаче земельного участка для производства работ, истец должен был приостановить производство работ и имел возможность отказаться от исполнения контракта», но тот, вместо этого, исполнил контракт. А уже после этого контракт был расторгнут. Также суд отметил, что «доказательств того, что расторжение муниципального контракта №200 от 23.12.2009 г. произошло в результате существенного нарушения МКУ «УДС» его условий истцом в материалы дела представлено не было».

О банкротстве

Финансовые проблемы у компании начались в 2016 году. Уже в июле один из субподрядчиков обратился в суд с банкротным иском. К нему довольно быстро присоединились и другие компании, но наблюдение как первый этап процедуры несостоятельности в отношении «Сибмоста» ввели лишь в мае 2019 года. Уточнялось, что на тот момент имелось более 90 требований от кредиторов на сумму свыше 7,9 млрд рублей. При этом большая часть имущества уже тогда была в залоге у Сбербанка. По итогам 2017 года, стоимость активов АО «Сибмост» составляла 9 501 962 000 рублей, в то время как совокупный размер обязательств (долгосрочные и краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность) были на 11 621 965 000 рублей. По итогам 2018 года чистые активы должника и вовсе имели отрицательную величину (— 3 154 783 000 рублей).

В мае 2019 года суд также отклонил просьбу о мировом соглашении, на котором настаивал и кредитор, и должник. Судья указал на то, что за 2,5 года с момента возбуждения дела о банкротстве руководство компании не решило вопрос со всеми кредиторами, а «условия мирового соглашения без указания источника исполнения мирового соглашения не отвечают принципам разумности, не позволяет гарантировать исполнение, противоречит целям мирового соглашения как реабилитационной процедуры банкротства и не может считаться нормальным способом расчёта с кредиторами».

Спустя ещё год — 15 мая 2020 года «Сибмост» официально признали банкротом, введя последний этап сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Сергей Богданов (член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» из Ижевска). Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего назначено на 11 ноября 2020 года.

Любопытный факт

В феврале 2020 года временный управляющий Сергей Кряжев обратился в суд с ходатайством о заключении мирового соглашения. Он заявил, что решение было принято «большинством голосов на собрании кредиторов, состоявшемся 07.02.2020 года». По условиям мирового соглашения требования конкурсных кредиторов погашаются «на условиях прощения долга в размере 75% каждому кредитору, а также отсрочки и рассрочки задолженности сроком 7,5 лет». К тому моменту долги в реестре составляли 7 946 846 699 рублей, включая как обеспеченные, так и не обеспеченные залогом.

Суд отклонил притязания, но в марте управляющий повторно обратился с той же просьбой.

В ходе заседания выяснилось, что решение о подобном погашении долгов принималось не единогласно. В мартовском собрании кредиторов приняли участия те компании, чьи претензии составляют 89% от общей суммы, и за мировое соглашение проголосовали те, кто обладает 65,66% голосов.

«Решение о заключении мирового соглашения принято мажоритарным кредитором (ПАО «Сбербанк России»), обладающим большинством голосов от числа голосов кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов. При этом иные кредиторы не имели возможности внести изменения в условия мирового соглашения, повлиять на позицию по утверждению проекта мирового соглашения», — отмечается в решении суда с уточнением, что подобное недопустимо, так как интересы меньшинства кредиторов также должны быть учтены.

Должник среди источников исполнения мирового соглашения называл «заключённые госконтракты как настоящие, так и будущее, взыскание дебиторской задолженности, которая обеспечивает срок исполнения с июля 2020 по 31.12.2020, поручительство ООО «Сибмост Групп» на тот же срок». При этом, по данным суда, должник не указал «реальность взыскания дебиторской задолженности», а «поручителем не представлены документы, подтверждающие финансовую возможность обеспечения». Кроме того, у должника имеется текущая задолженность порядка 1 млрд рублей, из которых 336 млн рублей — обязательные платежи.

Просьбу о мировом соглашении суд повторно отклонил и перевёл дело на следующий этап — банкротство.

«Суд пришёл к выводу о том, что с учётом текущего финансового состояния должника и разумных прогнозов его развития, рассчитаться по всем своим обязательствам АО «Сибмост» не сможет», — говорится в решении суда, которое ещё может быть оспорено.