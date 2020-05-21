Токио, , 04:41 — REGNUM Минфин Японии зафиксировал снижение объемов экспорта в апреле на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ведомство в своем отчете отмечает, что это крупнейшее падение с 2009 года, когда на японскую экономику повлиял мировой кризис.

За апрель общий объем экспорта упал до 5 202 млрд иен (около $48 млрд). При этом ведомство фиксирует снижение объемов экспорта за прошедшие 17 месяцев. И, по его данным, падение продолжается.

Также сократился и объем импорта в Японии. По данным японского минфина, он упал на 7,2% по сравнению с 2019 годом. Этот показатель снижается последние 12 месяцев.