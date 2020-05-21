Чанша, Китай, , 04:29 — REGNUM Внешняя торговля центральной китайской провинции Хунань выросла на 20,2% в годовом исчислении до 131,51 млрд юаней (около $18,52 млрд) за первые четыре месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Экспорт региона вырос на 15,1% в годовом исчислении до 86,38 млрд юаней, в то время как импорт прибавил 31,4%, увеличившись до 45,13 млрд юаней, сообщили в таможне города Чанша, столицы региона.

Страны АСЕАН стали крупнейшим торговым партнером Хунани за указанный период, когда импорт и экспорт в общей сложности достигли 20,83 млрд юаней, что на 38,9% выше в годовом исчислении.

С января по апрель именно частные предприятия провинции внесли основной вклад в рост внешней торговли. Среди основных статей экспорта региона особенно вырос экспорт механических и электронных изделий, а также трудоемких изделий. Существенно вырос импорт провинцией железной руды, зерна и угля.