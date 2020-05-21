Пекин, , 04:23 — REGNUM Китайский интернет-гигант компания Tencent отчиталась о 26% росте выручки в годовом исчислении за первый квартал 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка компании превысила за указанный период 108 млрд юаней (около $15,2 млрд). Чистая прибыль компании выросла на 29% в годовом исчислении и достигла 27 млрд юаней за указанный период, говорится в финансовом отчете предприятия.

Услуги в области социальных сетей внесли существенный вклад в выручку компании. Ежемесячное число активных пользователей популярных социальных сетей и мессенджеров Tencent вроде QQ и WeChat выросло до более чем 1,2 млрд.

Сервисы потокового видео и обмена короткими видео также зафиксировали стремительный рост. Общее количество их подписчиков выросло до 112 млн.