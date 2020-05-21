Москва, , 04:10 — REGNUM В арбитраж Москвы от АО «Анкор банк сбережений», которое лишилось лицензии три года назад, поступил банкротный иск к Андрею Коркунову — бывшему топ-менеджеру и акционеру банка. Ответчик ранее также занимал пост вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Иск к создателю шоколадного бренда «Коркунов» пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии поступили от банка 19 мая 2020 года. Сумма долга неизвестна, но ещё в марте 2020 года конкурсный управляющий банка потребовал привлечь Коркунова и ряд других бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности на сумму 5 940 737 000 рублей. Заявление рассмотрят 18 июня 2020 года.

Напомним, Андрей Коркунов родился в деревне Тульской области, по образованию — инженер. В разные годы работал на руководящих постах в ООО «Одинцовская кондитерская фабрика», а также был главой совета директоров «Анкор банка», где ему принадлежит свыше 49% доли. По данным с сайта партии «Единая Россия», членом которой Коркунов являлся с февраля 2016 года, пост в банке он занимал с 2008 года. Некоторое время Коркунов был вице-президентом общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», но на сегодня на сайте среди руководящих органов его фамилии нет.

«Анкор банк» был лишён лицензии в 2017 году, тогда же и был обанкрочен. На март 2020 года у банка установлены долги перед 792 кредиторами на сумму 6 657 776 000 рублей. Конкурсное производство АО продлено до 10 сентября 2020 года.