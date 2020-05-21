Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Прогноз, согласно которому экономика США восстановится во втором полугодии и покажет рост в третьем квартале 2020 года на 21,5%, назвал «потрясающим», американский президент Дональд Трамп 20 мая в ходе встречи с журналистами.

Прогнозные данные обнародовал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, который также участвовал в пресс-конференции.

Дональд Трамп «Это большие цифры. Это было бы потрясающе».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Федеральная резервная система США объявила о том, что объем промышленного производства в стране по итогам апреля сократился на рекордные 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

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