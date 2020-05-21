Нижний Новгород, , 03:38 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области планируют обратиться к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой о расширении мер господдержки реального сектора экономики в условиях пандемии коронавируса. Они предлагают расширить перечень наиболее пострадавших отраслей «на все субъекты реального сектора экономики», предоставив им «меры поддержки в форме безвозмездной финансовой помощи в размере 12 130 рублей из расчёта на каждого сотрудника», которые сейчас действуют только для малого и среднего бизнеса из ограниченного списка. Соответствующий проект документа обнародован в базе нормативных актов, передаёт ИА REGNUM.

Документ подготовлен комитетом по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания. Он обнародован в базе 20 мая 2020 года.

В обращении народные избранники заявляют, что введённых мер поддержки экономики недостаточно, что подтверждают и обращения от крупных промышленных компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан Нижегородской области.

«При определении пострадавших отраслей экономики не учитывался ущерб промышленных предприятий, которые фактически лишились заказчиков и рынков сбыта своей продукции», — отмечают депутаты, добавляя, что «в пострадавшие отрасли попала лишь четверть всех субъектов реального сектора экономики страны».

Заявляется, что режимы господдержки не действуют также на крупные промпредприятия, не попавшие в список системообразующих, но которые при этом имеют «региональное значение и оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность» в регионах.

В Нижегородской области, к примеру, в список системообразующих компаний не вошли ПАО «Завод «Красное Сормово», АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина» и другие производители.

«Из 12 градообразующих организаций, расположенных в моногородах Нижегородской области, только две включены в перечень системообразующих организаций российской экономики», — добавляют авторы обращения, полагая, что критерии для этого списка тоже требуют корректировки, в том числе включения «всех градообразующих организаций монотерриторий».

"Единственным шансом России пережить кризисные явления в экономике является сохранение реального сектора экономики за счёт введения масштабных мер поддержки, так как ввиду отсутствия потребительского спроса в прежних объемах прекратилось потребление товаров и услуг, значительно сократилось промышленное производство», — заявляют нижегородские депутаты, предлагая также предоставлять льготные кредиты «с компенсацией из федерального бюджета в размере ключевой ставки на все предприятия крупного бизнеса с численностью работающих более 1 000 человек, а также на предприятия с численностью работающих до 250 человек, учреждённые юридическими лицами, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства».

В списке предлагаемых мер есть и приравнивание крупных предприятий с более чем 250 работниками к средним компаниям, если у тех годовой доход ниже 2 млрд рублей в год. А также народные избранники просят продлить действие «единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на период до конца 2021 года, что позволит им воспользоваться льготой — уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, которые были уплачены в пользу работников».

Авторы обращения считают, что описанный ими подход «позволит экономике обеспечить выход из режима вынужденных ограничений без критических последствий».