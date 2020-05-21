Москва, , 03:07 — REGNUM Госучреждение «Центральная база измерительной техники МЧС России» 11 июня 2020 года проведёт электронный аукцион, в рамках которого планируется закупить крупную партию пожарных автолестниц с высотой подъёма 30−40 метров. Стоимость закупки превышает 950 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

В техзадании уточняется, что «пожарная автолестница с высотой подъёма — не менее 30 метров должна быть оборудована стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и предназначенной для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подаче огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен». Оплатят поставку средствами федерального бюджета 2020 года в рамках государственного оборонного заказа. Начальная цена контракта — 950 875 591,9 рубля.

«Автомобильная лестница должна быть изготовлена на автомобильном шасси, с колесной формулой 4×4. Тип двигателя — дизельный. Экологический класс — не ниже Euro 5», — уточняется в документации.

Товар должен прослужить не менее 13 лет. Всего будет приобретено 65 автолестниц.