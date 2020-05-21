Бишкек, , 02:03 — REGNUM В город Ош прибыла вторая партия гуманитарного груза переданного правительством Узбекистана в Киргизию для оказания помощи в деле борьбы с коронавирусной инфекцией, передает «Кабар».

Узбекские власти передали в качестве гуманитарной помощи 440 больничных кроватей, 1000 бесконтактных термометров, 2500 защитных костюмов, 150 000 медицинских перчаток и 150 000 медицинских масок.

Отмечается, что гуманитарный груз был отправлен в Киргизию по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.