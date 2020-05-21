Бишкек, , 01:57 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашения о получении гранта в размере $10 млн (723,9 млн рублей) от Азиатского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что эти деньги киргизское правительство должно будет потратить на финансирование небольших мероприятий по строительству и реабилитации систем водоснабжения и канализации в городах Ош и Каракол, в селах Нарынской области и Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Отметим, что только треть сел в Киргизии имеют круглосуточный доступ к чистой питьевой воде, 13% получают ее по 4 — 12 часов в сутки, а в 22% населенных пунктов чистой воды нет.

Более половины сельского населения республики получают воду из водопроводных сетей, в том числе: 38,3% — из уличных водоразборных колонок и 21,6% — из внутридомовых колонок, а остальные 40,1% берут воду из родников, рек и каналов или же пользуются привозной водой.

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