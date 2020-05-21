Вена, , 01:32 — REGNUM Завершение срока начала полетов авиакомпанией Austrian Airlines продлено на одну неделю — с 7 июня до 14 июня из-за ситуации с распространением нового коронавируса, 20 мая сообщает Австрийское агентство печати, ссылаясь на решение наблюдательного совета авиаперевозчика.

При благоприятном исходе Austrian Airlines в середине июня восстановит авиасообщение сначала с немецкоязычными государствами, а затем с Францией, Великобританией и странами Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня австрийские власти планируют открыть границы страны с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном, а также рассматривают возможность снятия ограничений на пересечение границ с Венгрией и Чехией.

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