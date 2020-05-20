Пекин, , 23:55 — REGNUM Китайский телекоммуникационный оператор China Mobile стал крупнейшим в мире оператором 5G.

Количество абонентов China Mobile, которые пользуются услугами связи 5G в середине мая 2020 года превысило 50 млн человек.

При этом ещё в феврале 2020 года пользовательская база 5G в этой компании составляла всего 6,7 миллиона человек.

К концу 2020 года China Mobile планирует построить более 30 миллионов базовых станций, охватив все крупные города в Китайской Народной Республике. Сейчас у оператора более 12 млн базовых станций, которые расположены в 56 городах.

Также в China Mobile рассчитывают, что к концу 2020 года у нее будет 100 млн абонентов, использующих сеть 5G.