Пекин, , 23:40 — REGNUM Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма (Ма Юнь) ушел из совета директоров японской группы компаний SoftBank Group. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба SoftBank Group.

Известно, что Джек Ма присоединился к правлению SoftBank ещё в 2007 году. При этом его Alibaba связана с японским SoftBank ещё с 2000 года, когда основатель японской компании Масаеси Сон решил инвестировать в китайскую торговую онлайн-площадку Alibaba $20 млн.

Сейчас SoftBank владеет почти 25% акций Alibaba Group. Рыночная стоимость всей компании Джека Ма оценивается в $546 млрд.

В SoftBank отметили, что Джек Ма сам решил уйти из состава совета директоров. Напомним, что осенью 2019 года он ушел с должности главы совета директоров Alibaba.

Сам Джек Ма говорил, что он не хочет больше заниматься непосредственным корпоративным управлением и намерен сосредоточится на благотворительности.