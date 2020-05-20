Ашхабад, , 23:25 — REGNUM Представители министерства сельского хозяйства Туркмении обсудили с коллегами из стран Туркестанского региона и экспертами ООН проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной отрасли и производства продуктов питания в условиях пандемии коронавируса, передает «Turkmenistan.ru».

Участники видеоконференции поделились опытом по смягчению последствий пандемии коронавирусной инфекции, влияющих на продовольственную безопасность.

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Туркменские делегаты рассказали о том, как власти страны проводят кампанию по импортозамещению и модернизации сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающего сектора для обеспечения потребностей населения в продовольствии.

Также представитель туркменского сельскохозяйственного ведомства отметили, что благодаря предпринятым правительством мерам удалось предотвратить проникновение в Туркмению коронавирусной инфекции.

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