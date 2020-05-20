Ашхабад, , 23:20 — REGNUM В январе — апреле 2020 года нефтегазовая промышленность Туркмении освоила свыше 3 млрд 735 млн манатов (более 77,3 млрд рублей) инвестиций, что на 53,4% превышает показатель аналогичного периода 2019 года, передает «Turkmenportal».

Всего же за последние четыре года топливно-энергетический комплекс страны потратил на строительство, ремонт и модернизацию нефтегазовых предприятий около 40 млрд манатов (828,5 млрд рублей) инвестиций.

Также стало известно о том, что за четыре месяца текущего года в Туркмении добыли почти 25 млрд кубических метров природного газа и более 3,2 млн тонн нефти и газового конденсата.

За этот же период туркменские нефте‑ и газоперерабатывающие заводы произвели более 650 тысяч тонн бензина, 600 тысяч тонн дизтоплива, свыше 70 тысяч тонн сжиженного газа и 28,6 тысячи тонн полипропилена.