Москва, , 23:29 — REGNUM Развитие регионов даст импульс к выходу российской экономики из кризиса, поэтому властям следует задуматься над привлечением инвестиций в субъекты РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Moody's, которое предсказало массовую миграцию из регионов России в Москву.

«Российские планы диверсификации экономики были построены на простой истине: наращивая экспорт, можно постепенно расширять линейку экспорта, можно делать новые инвестиции. Надо делать всё мягко, потихонечку. Сперва экспортируем больше нефти, газа, потом больше мяса птицы, потом больше зерна, а за зерном может больше мяса крупного рогатого скота потянется», — отметил Колташов.

Однако кризис внёс в эти планы изменения. Точнее, данные цепочки по-прежнему востребованы и актуальны для реализации, в то же время из-за новых обстоятельств нужно форсировать процессы. Но как это сделать — открытый вопрос, отмечает эксперт.

«Ставка на то, что нас потянет кто-то другой, скорее всего не будет работать так, как хочется. Западные экономики ложатся ещё сильнее, чем мы. Перед капиталами, которые выходят с фондовых рынков, встает простой вопрос: дальше-то что? Если российское руководство сумеет предложить выгодные процессы инвестирования в российскую экономику, я имею виду не спекулятивное инвестирование, а создание новых производственных мощностей, вот этот инвестиционный поток в российскую экономике, если его удастся создать, даст импульс к развитию. Это мотет стать дополнительном фактором выхода нашей экономики из кризиса», — сказал Колташов.

При таком сценарии экономическое восстановление будет происходить в регионах России, считает собеседник ИА REGNUM. Это в свою очередь приведёт к тому, что местным жителям не будет необходимости переезжать в Москву.

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