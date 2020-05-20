Ашхабад, , 23:08 — REGNUM В столице Туркмении курс доллара США на «черном рынке» вырос до 22,8 — 23 манатов за $1, передает «Хроника Туркменистана».

Это более чем в 6,5 раза больше официального курса североамериканской валюты, установленного центральным банком Туркмении.

Отмечается, что очередной скачок курса доллара США в Туркмении произошел после того, как президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал экспортерам перечислить всю имеющуюся у них иностранную валюту в стабилизационный фонд страны, получив взамен туркменские манаты по государственному курсу, который составляет 3,5 маната за $1.

До этого курс доллара США на «черном рынке» держался на уровне 21,5 — 21,9 маната за $1.

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