Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео.

«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с той ценой, которую заплатил весь мир», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Помпео отметил, что пандемия унесла жизни 90 тысяч американцев, более 36 миллионов граждан США потеряли работу.

«Во всём мире скончались 300 тысяч человек, а экономический ущерб, по нашим оценкам, может быть на уровне $9 трлн», — подчеркнул он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о выделении Пекином $2 млрд на помощь пострадавшим от пандемии странам. Для сравнения Помпео отметил, что США направили $10 млрд на борьбу с коронавирусом, в том числе на разработку вакцины и гуманитарную помощь.