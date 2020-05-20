Лондон, , 22:43 — REGNUM Нефть марки Brent вернулась к отметке $36 ближе к концу торгов на Лондонской бирже 20 мая.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли на $1,34 (3,87%), до $35,99 за баррель. Июльские фьючерсы WTI выросли на $1,79 (5,60%), до $33,75 за баррель.

Нефтяной рынок находится на подъеме благодаря сокращению добычи стран ОПЕК+, восстановлению спроса Китая и началу снятия карантинных ограничений в ЕС и США.

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