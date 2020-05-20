Минск, 20 мая 2020, 19:33 — REGNUM Никогда в истории постсоветской Белоруссии ставка рефинансирования не опускалась до отметки, установленной госрегулятором с сегодняшнего дня, 20 мая. Теперь она составляет 8% годовых — на 0,75% ниже предыдущего рекордного показателя, действовавшего с 19 февраля.
Ставка рефинансирования в Белоруссии с начала года менялась дважды. Ещё одним достижением нынешнего года можно назвать однозначные значения этого показателя.
До осени прошлого года ставка рефинансирования изменялась двузначными цифрами, а до 2001 года — трёхзначными. Максимальное значение было достигнуто в 1995 году — тогда удалось выйти на 480% годовых.
Правление белорусского Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования 13 мая. Такой мерой госрегулятор отреагировал на ускорение инфляции и проблемы во внешнеэкономической деятельности.
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