Минск, , 19:33 — REGNUM Никогда в истории постсоветской Белоруссии ставка рефинансирования не опускалась до отметки, установленной госрегулятором с сегодняшнего дня, 20 мая. Теперь она составляет 8% годовых — на 0,75% ниже предыдущего рекордного показателя, действовавшего с 19 февраля.

Ставка рефинансирования в Белоруссии с начала года менялась дважды. Ещё одним достижением нынешнего года можно назвать однозначные значения этого показателя.

До осени прошлого года ставка рефинансирования изменялась двузначными цифрами, а до 2001 года — трёхзначными. Максимальное значение было достигнуто в 1995 году — тогда удалось выйти на 480% годовых.

Правление белорусского Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования 13 мая. Такой мерой госрегулятор отреагировал на ускорение инфляции и проблемы во внешнеэкономической деятельности.

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