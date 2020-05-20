Берлин, , 18:55 — REGNUM Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью выполнила все свои обязательства по финансированию проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 20 мая, заявил глава компании Марио Мерен в ходе телефонной конференции.

По его словам, Wintershall Dea осуществила последний платеж, тем самым выполнив свои финансовые обязательства в отношении «Северного потока — 2».

Напомним, что на 50% строительство «Северного потока — 2» финансируется компаниями из стран ЕС и Западной Европы. Это британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall.

Власти США пригрозили всем компаниям, которые участвуют в реализации «Северного потока — 2», санкциями.