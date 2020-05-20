Афины , , 18:45 — REGNUM Власти Греции приняли решение об открытии туристического сезона с 15 июня. Об этом заявил в телеобращении 20 мая премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

«Туристический сезон откроется 15 июня, когда начнут работу сезонные отели. С 1 июля постепенно начнут осуществляться прямые зарубежные авиарейсы по нашим туристическим направлениям», — сообщил он.

Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.

Согласно последним официальным данным, в Греции выявлено 2850 случаев заражения коронавирусом, 166 пациентов с COVID-19 скончались.