Берлин, , 18:37 — REGNUM Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приняло решение освободить газопровод «Северный поток — 2» от применения положений газовой директивы Евросоюза. Об этом сегодня, 20 мая, сообщила пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что нормы газовых директив Евросоюза в течение ближайших 20 лет не будут распространяться на проект «Северный поток» на территории Федеративной Республики Германия.

Стоит отметить, что ранее сегодня суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток —2».

В суде заявили, что газовая директива ЕС прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США пытаются активно противостоять завершению строительства «Северного потока — 2». Американцам уже удалось сорвать сроки завершения газопровода, пригрозив участвовавшим в прокладке трубы компаниям жесткими санкциями. Теперь Россия будет самостоятельно достраивать «Северный поток — 2».