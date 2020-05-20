Рига, , 17:04 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии отчиталась о выплате жителям страны пособий по простою. За весь период с 13 марта по 18 мая в стране было выплачено 24 590 351 евро из выделенных правительством 101 млн евро. Об этом 20 мая пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, эти финансовые средства получили 63 009 сотрудника, работавшие на «пострадавших» от экономического кризиса предприятиях, а также 3389 самозанятых лиц. 56% работников получили пособие по простою за один месяц, 42% — за два, и только 2% сотрудников получали его за три месяца.

Отмечается, что за этот же период в Латвии каникулы по уплате налогов были предоставлены 7832 компаниям на общую сумму 133 455 210 евро. 30% компаний, представители которых запросили налоговую отсрочку, занимались оптовой и розничной торговлей, 20% компаний относятся к обрабатывающей промышленности, еще 12% организаций представляют отрасль туризма и гостиниц.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.