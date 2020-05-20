Лондон, , 16:59 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $36 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 20 мая.

По состоянию на 16:54 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне составила $36,15 за баррель, что на 4,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз цена на нефть данной марке находилась выше уровня $36 за баррель 9 апреля 2020 года.

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