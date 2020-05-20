Рига, , 16:52 — REGNUM Объём грузов, перевозимых по железной дороге в Латвии за первые четыре месяца текущего года, рухнул на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Об этом 20 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные министерства сообщений.

По последним данным, прежде всего снизился объем международных грузов, следующих через страну. Их объём составил всего 7,561 млн тонн, падение на 48,5%. Удельный вес «местных перевозок», даже с учётом 12% роста (до 452 000 тонн), не в состоянии компенсировать общее падение.

Объём всех транзитных грузов в Латвии составил 6,352 млн тонн — снизился на 53,3%.

Отмечается, что транзит грузов по железной дороге через порты Латвии снизился на 54,4% (до 5,44 млн тонн), сухопутный транзит через страну упал на 45,9% (до 912 000 тонн).

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.