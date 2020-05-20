Москва, , 15:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути.

«Хорошо, давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие (Росатома), там нужно участие РАО «РЖД», — сказал глава государства на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.

Российский лидер добавил, что «там необходимо вывозить из портов, обслуживание в портах должно быть соответствующим образом налажено».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве заявил, что агропромышленный комплекс и пищевая промышленность России пострадали от ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса сравнительно меньше, чем многие другие отрасли.

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