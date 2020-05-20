Берлин, , 15:45 — REGNUM Компактный кроссовер Volkswagen E-Tharu с электромотором появится в продаже летом текущего года. Об этом сообщает портал «Новые автомобили» со ссылкой на собственные источники в дилерской сети марки.

Длина электрического кроссовера составляет 4453 мм, а расстоянием между осями равно 2680 мм. Производительность новинки — 136 л. с. Электромобиль питает высокоэффективные аккумуляторы. Они обеспечивают запас хода на одном заряде порядка 315 км.

При этом бензиновые версии модели имеют в своей линейке три турбированных мотора рабочим объёмом 1.2, 1.4 или 2.0 литра мощностью 116, 150 или 186 «лошадей». соответственно. Силовые агрегаты сочетаются с 6-скоростной «механикой» или 7-скоростным «роботом». Привод у авто только передний.

Стоимость Volkswagen E-Tharu пока не сообщается.

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