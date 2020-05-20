Москва, , 14:50 — REGNUM Перебоев с поставками продовольствия в регионах России не наблюдается, а цены поддерживаются на сравнительно невысоком уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в сельском хозяйстве.

«Перебоев с поставками продовольствия ни в одном субъекте нет. При выявлении фактов необоснованного повышения цен и мы, и руководство субъектов обращаемся в ФАС и Генпрокуратуру», — заявил Патрушев.

«Однако следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут. Поэтому мы допускаем определённые корректировки цен», — указал он.