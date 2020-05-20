Москва, , 14:33 — REGNUM Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышал 100 млн тонн, и в 2020 году этот показатель также покажет хороший уровень. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве.

«Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай», — заявил Путин.

Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания, указал он, и входит в число ведущих экспортёров по ряду позиций.